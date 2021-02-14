السعودية اليوم / جولات متفرقة على السجون ودور التوقيف في مختلف مناطق المملكة



الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

نفذت "دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف"، جولات متفرقة على السجون ودور التوقيف في مختلف مناطق المملكة، للوقوف على جودة التدابير الاحترازية وسلامة الإجراءات المتخذة من "إدارات السجون ودور التوقيف" في مواجهة فيروس

وأوضح وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الشيخ فهد بن محمد الرشود، أن مديرية السجون تقوم بدورها على أكمل وجه في هذا الجانب.

تأتي الجولات تنفيذاً لتوجيه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بتكثيف الجولات الميدانية الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف للتأكد من توافر الإجراءات الاحترازية المعتمدة من السلطات المختصة في ظل جائحة كورونا.

// انتهى //

13:57ت م

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الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسنفذت "دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف"، جولات متفرقة على السجون ودور التوقيف في مختلف مناطق المملكة، للوقوف على جودة التدابير الاحترازية وسلامة الإجراءات المتخذة من "إدارات السجون ودور التوقيف" في مواجهة فيروس كورونا التي أسهمت في حماية السجناء والموقوفين من الجائحة.وأوضح وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الشيخ فهد بن محمد الرشود، أن مديرية السجون تقوم بدورها على أكمل وجه في هذا الجانب.تأتي الجولات تنفيذاً لتوجيه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بتكثيف الجولات الميدانية الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف للتأكد من توافر الإجراءات الاحترازية المعتمدة من السلطات المختصة في ظل جائحة كورونا.// انتهى //13:57ت م0090

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