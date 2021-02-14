شكرا لقرائتكم خبر عن العواد يبحث مجالات حقوق الإنسان مع سفراء الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم "عبر الاتصال المرئي"، عدداً من سفراء دول الاتحاد الأوروبي.

وأبرز خلال اللقاء جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في دعم حقوق الإنسان.

واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان، الموضوعات ذات الاهتمام والتعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفق رؤية المملكة 2030.