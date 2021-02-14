فيديو.. امرأة خارقة تدفع شاحنة وزنها 26 طنًا لتنقذ آخرين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

دفعت سيدة أمريكية وُصفت بـ المرأة الخارقة، شاحنة ألبان عملاقة بلغ وزنها 26 ألف كغم، أعلى تل ثلجي خلال العاصفة.

وتم تصوير شارلين ليزلي، 33 عامًا، وأم لـ 3 أطفال، وهي تدفع الشاحنة العملاقة في شارع مغطى بالثلوج خلال العاصفة دارسي، حيث كانت عاملة السوبر ماركت متوجهة إلى المتاجر عندما رأت الشاحنة وسائقها في ورطة؛ لذلك طلبت من أحد الجيران أن يراقب أطفالها بينما أسرعت هي للمساعدة.

وتظهر اللقطات شارلين وهي تساعد في دفع الشاحنة العملاقة أعلى التل بينما تستمر الثلوج في التساقط.

مكافأة غير متوقعة

ولتوجيه الشكر لجهودها البطولية، منحت شركة الألبان الأمريكية التي تمتلك الشاحنة، شارلين فرصة لشراء كل منتجات الشركة مجانًا لمدة عام كامل، ووصفت لفتتها بأنها لطيفة للغاية.

وقالت شارلين، التي كانت مع أطفالها في ذلك الوقت: لن أقف أبدًا مكتوفة الأيدي عندما أرى شخصًا في ورطة، فإذا استمرت الشاحنة في الانحدار، كانت لتدهس أحدهم في الطريق، بالإضافة إلى موت سائقها، وذلك دون النظر إلى احتمالية انفجارها، أعتقد أن ما فعلته كان خطيرًا حقًا، لكن لحسن الحظ صعدت الشاحنة إلى أعلى التل، حينها لم أكن أفكر حقًا بنفسي، إنما أردت فقط المساعدة، وفي الحقيقة، لا أصدق كل الاهتمام الذي أحصل عليه لما فعلته، أنا أؤمن ببساطة أنه من واجبك مساعدة الآخرين إذا كانوا في مأزق.

وقال الدكتور روبرت جراهام سنر، رئيس مجلس إدارة شركة منتجات ألبان جراهام: عندما شاهدت مقطع فيديو لشارلين وهي تدفع إحدى شاحناتنا أعلى تلة شديدة الانحدار بمفردها، لم أصدق ذلك، كانت نواياها لطيفة بشكل لا يصدق، إنها لم تجعل عائلتنا ومزارعينا وزملاءنا يبتسمون فحسب، بل استحوذت بوضوح على قلوب الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم الذين شاهدوا موقفها.

ونوه قائلًا: على الرغم من أنها امرأة خارقة، إلا أنه لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، يجب أن ننصح الآخرين بعدم اتباع أفعالها.

شارك الخبر