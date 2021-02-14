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شكرا لقرائتكم شرطة محافظة الطائف تعلن عن وظائف عُمد شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شرطة محافظة الطائف تعلن عن وظائف عُمد شاغرة
لحملة الثانوية فأعلى
متابعات الخليج 365 - الطائف
العناوين الفرعية
أعلنت شرطة محافظة الطائف عن فتح باب التقديم على وظائف عمد شاغرة لحملة الثانوية فأعلى على المراتب 7 ، 6 ، 5 ، 33، في أحياء الشرفية، وليا، ورضوان، والشهداء، والشمالية.
شروط الوظائف
1- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ .
2- حسن السير والسمعة وعدم الحكم عليه سابقاً بحد شرعي أو سجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فُصل تأديبياً من وظيفة .
3- العمر 30 عام فأكثر وقت الإعلان ، ومن سكان الحي لمدة لا تقل عن 5 سنوات .
4- سالماً من العاهات .
5- خبرة إدارية لا تقل عن 4 سنوات وتتوفر فيه شروط الوظيفة العامة .
6- حول المرتبة الخامسة المخصصة لحى رضوان ” مؤهل جامعي أو ثانوية ” ، وخبرة إدارية 4 سنوات .
7- بالنسبة للمرتبة 6 المخصصة لحي ليا ” مؤهل جامعي أو ثانوية ، وخبرة 8 سنوات .
8- بالنسبة للمرتبة 7 لحي الشرقية ، ماجيستير أو بكالوريوس ، خبرة 8 سنوات ، أو ثانوية عامة .
موعد التقديم
يمكن التقديم على الوظائف من يوم الأحد 16 / 7 ، 1442 هـ الموافق 28 / فبراير / 2021 م ، ولمدة 30 يوم ، وذلك للجنة الفرعية لتعيين العمد في مقر إدارة شرطة محافظة الطائف، مع الشهادات العلمية وبطاقة الأحوال.
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