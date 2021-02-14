شرطة محافظة الطائف تعلن عن وظائف عُمد شاغرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365 - الطائف

العناوين الفرعية

أعلنت شرطة محافظة الطائف عن فتح باب التقديم على وظائف عمد شاغرة لحملة الثانوية فأعلى على المراتب 7 ، 6 ، 5 ، 33، في أحياء الشرفية، وليا، ورضوان، والشهداء، والشمالية.

شروط الوظائف

1- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ .

2- حسن السير والسمعة وعدم الحكم عليه سابقاً بحد شرعي أو سجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فُصل تأديبياً من وظيفة .

3- العمر 30 عام فأكثر وقت الإعلان ، ومن سكان الحي لمدة لا تقل عن 5 سنوات .

4- سالماً من العاهات .

5- خبرة إدارية لا تقل عن 4 سنوات وتتوفر فيه شروط الوظيفة العامة .

6- حول المرتبة الخامسة المخصصة لحى رضوان ” مؤهل جامعي أو ثانوية ” ، وخبرة إدارية 4 سنوات .

7- بالنسبة للمرتبة 6 المخصصة لحي ليا ” مؤهل جامعي أو ثانوية ، وخبرة 8 سنوات .

8- بالنسبة للمرتبة 7 لحي الشرقية ، ماجيستير أو بكالوريوس ، خبرة 8 سنوات ، أو ثانوية عامة .

موعد التقديم

يمكن التقديم على الوظائف من يوم الأحد 16 / 7 ، 1442 هـ الموافق 28 / فبراير / 2021 م ، ولمدة 30 يوم ، وذلك للجنة الفرعية لتعيين العمد في مقر إدارة شرطة محافظة الطائف، مع الشهادات العلمية وبطاقة الأحوال.



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