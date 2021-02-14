اخبار السعوديه

الصحة: تأجيل تنفيذ حملة شلل الأطفال بسبب جائحة كورونا

0 نشر
editor25 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم الصحة: تأجيل تنفيذ حملة شلل الأطفال بسبب جائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

الصحة: تأجيل تنفيذ حملة شلل الأطفال بسبب جائحة كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، بتأجيل حملة شلل الأطفال المحدودة لعام 1442هـ في 5 مناطق.

جاء ذلك في تعميم صادر من مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية، الدكتور أحمد الحقوي، بتأجيل حملة شلل الأطفال في مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، وجازان، ونجران، ومحافظة جدة)، وذلك نظرًا للوضع الصحي الحالي لجائحة فيروس “كورونا”.

وأشارت الإدارة إلى أنه يتوجب على المديريات في تلك المناطق توجيه المختصين بتأجيل تنفيذ حملات شلل الأطفال السنوية في المناطق الأكثر عرضة لخطورة وفادة فيروس شلل الأطفال، وهي مناطق الحج، والمناطق الحدودية الجنوبية الغربية، حتى إشعار لاحق.

مستجدات كورونا في

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (337) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (4) حالات وفيات رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (356) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (363,303) حالات ولله الحمد.
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا