وحررت الفرق الرقابية النسائية 9 مخالفات لمنشآت أهملت التقيد بالتدابير الصحية المتخذة للحد من انتشار فيروس كوفيد -19, بالإضافة لرصد 70 مخالفة لمحلات لم تقم بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية .

نفذت الفرق النسائية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية أمس جولات ميدانية على المنشآت التجارية بمحافظة رفحاء والمراكز التابعة لها للتأكد من تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19 .

شكرا لقرائتكم الفرق النسائية تحرر 79 مخالفة احترازية برفحاء ومراكزها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية