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شكرا لقرائتكم الفرق النسائية تحرر 79 مخالفة احترازية برفحاء ومراكزها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14
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الفرق النسائية تحرر 79 مخالفة احترازية برفحاء ومراكزها
متابعات الخليج 365 - واس
نفذت الفرق النسائية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية أمس جولات ميدانية على المنشآت التجارية بمحافظة رفحاء والمراكز التابعة لها للتأكد من تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19 .
وحررت الفرق الرقابية النسائية 9 مخالفات لمنشآت أهملت التقيد بالتدابير الصحية المتخذة للحد من انتشار فيروس كوفيد -19, بالإضافة لرصد 70 مخالفة لمحلات لم تقم بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية .
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