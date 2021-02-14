مقطع يرصد اللحظات الأولى لـ زلزال اليابان المدمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

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ضرب زلزال مدمر، مساء أمس السبت، تحت البحر شمال شرق اليابان ووصلت قوته إلى 7 درجات، فيما وصلت تداعياته إلى العاصمة طوكيو، حيث شعر سكانها به.

ولم توجه السلطات تحذيراً بشأن حصول تسونامي بعد وقوع زلزال اليابان ، وفق ما أوردت “فرانس برس”.

وأظهرت لقطات جرى تداولها عبر مواقع التواصل اهتزاز المنازل والعمارات في مناطق عدة باليابان ومنها العاصمة، من جراء زلزال اليابان .

انقطاع الكهرباء

وفي أحد الفيديوهات بدا واضحاً شدة زلزال اليابان ، رغم أن المنازل والعمارات في اليابان مؤهلة لمواجهة هذا النوع من الكوارث الطبيعية.

وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن 8500 أسرة في محافظة مياغي شمال شرقي اليابان.

وأفاد المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية أن الزلزال وقع على عمق 54 كلم في المحيط الهادئ قبالة منطقة فوكوشيما، التي سبق أن دمرها زلزال وتسونامي في 1مارس 2011.

أما وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فقالت إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما على عمق 60 كيلومتراً، وفق “رويترز”.

تحذير من تسونامي

وأضافت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية تسونامي بعد وقوع زلزال اليابان المدمر.

ويأتي الزلزال قبالة فوكوشيما قبل أسابيع من ذكرى مرور 10 سنوات على الزلزال المدمر، الذي دمر شمال شرق اليابان وأدى إلى تسونامي عنيف تسبب في أسوأ كارثة نووية بالعالم منذ 25 عاما.

وتقع الزلازل بشكل متكرر في اليابان التي تشهد حوالي 20 بالمئة من زلازل العالم التي تسجل 6 درجات أو أكثر.

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