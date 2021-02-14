السعودية | شاهد.. مسجد أبي بكر الصديق في نجران بعد ترميمه

شكرا لقرائتكم شاهد.. مسجد أبي بكر الصديق في نجران بعد ترميمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استمراراً لتجديد عمارة المساجد، وحفاظاً على مكانتها التاريخية، انتهى مشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، من ترميم وتطوير مسجد أبي بكر الصديق في منطقة نجران.

ويقع مسجد أبي بكر الصديق التاريخي في وسط البلدة القديمة غرب محافظة ثار في منطقة نجران جنوب المملكة، ويعد من أقدم مباني القرية.

وترجع الأهمية التاريخية لمسجد أبي بكر الصديق كونه أقدم مسجد في منطقة ثار القديمة، ويعد المسجد الوحيد في المنطقة الذي تقام فيه صلاة الجمعة، وكان يأتيه أهالي القرية وأهل القرى المجاورة للصلاة فيه صلاة الجمعة، ويعد - بجانب كونه مكانا للصلاة والعبادة - منارة ثقافية وعلمية لأهالي المنطقة والقرى المجاورة، حيث يعقد فيه العديد من الدروس والمحاضرات.

وكان الأهالي يتعلمون فيه القراءة والقرآن الكريم، كما كان للمسجد دور اجتماعي بارز، حيث تعقد فيه اجتماعات الأهالي لمناقشة أمورهم اليومية وحل المشكلات والمنازعات.

المسجد قبل الترميم

ويقع مسجد أبي بكر الصديق في البلدة القديمة على بعد نحو ثلاثة كيلومترات غرب مدينة ثار التابعة لمنطقة نجران، التي تبعد نحو 120 كيلومتراً شمال شرقي مدينة نجران، وتبلغ مساحة المسجد الكلية نحو 130 متراً مربعاً ويتسع لنحو 57 مصليا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة، وفناء خارجي، وخلوة، ودورة مياه، والمسجد مبني من البلوك وسقفه من مرابيع خشبية تعلوها ألواح خشبية ثم طبقة خرسانية.

كما يتكون مسجد أبي بكر الصديق التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي، من بيت الصلاة وسرحة المسجد، والخلوة، ومصلى للنساء، ودورات المياه وأماكن الوضوء للرجال والنساء، ويتسع لـ118 مصليا.

ويضم مشروع الأمير محمد بن سلمان لترميم وتأهيل المساجد التاريخية في المملكة 30 مسجدا في عشر مناطق.