شكرا لمتابعة خبر عن "الأحوال" توضح شرط هام عند تسجيل المهنة في الهوية الوطنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الأحد أن المهنة المسجلة في بطاقة الأحوال لابد أن تكون مطابقة للواقع .

وأشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه يمكن تعديل المهنة من خلال التوجه لأقرب مكتب للأحوال المدنية مع توفير المستندات المطلوبة وتصحيح البيانات .

وكانت الأحوال المدنية قد أوضحت سابقاً إجراءين هامين عند فقدان الشريحة الممغنطة للبطاقة أو فقدانها حيث يجب إصدار بدل تالف للحالة الأولى ، وبدل فاقد للحالة الثانية .