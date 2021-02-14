شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. توقعات بوصول شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى المملكة خلال الأسبوع الحالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت معلومات أولية، اليوم الأحد، أن هنالك جرعات من لقاح فيروس كورونا المستجد ستصل إلى المملكة خلال الفترة القليلة القادمة والتي ربما تكون هذا الأسبوع وتصل عبر الطائرات ويتم تفريغها في مراكز اللقاحات.

وذكرت التقارير، أن هناك توقعات بوصول شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى المملكة خلال الأسبوع الحالي، فيما سيتم إعادة استقبال شحنات لقاح فايزر بعد حل المشكلة الخاصة به، بحسب مراسل قناة "العربية".