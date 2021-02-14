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بالفيديو.. توقعات بوصول شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى المملكة خلال الأسبوع الحالي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت معلومات أولية، اليوم الأحد، أن هنالك جرعات من لقاح ستصل إلى المملكة خلال الفترة القليلة القادمة والتي ربما تكون هذا الأسبوع وتصل عبر الطائرات ويتم تفريغها في مراكز اللقاحات.

وذكرت التقارير، أن هناك توقعات بوصول شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى المملكة خلال الأسبوع الحالي، فيما سيتم إعادة استقبال شحنات لقاح فايزر بعد حل المشكلة الخاصة به، بحسب مراسل قناة "العربية".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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