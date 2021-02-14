شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق» يكشف أبرز مواسم البرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، أنه يعتبر الربيع أواخر مواسم الشتاء وينقسم إلى 3 أقسام: ربيع بارد، ربيع معتدل، ربيع حار.

وقال الدكتور خالد الزعاق، أن آخر الربيع المعتدل "برد بياع الخبل عباته" وهذا يأتي في أواخر موسم العقارب، وأواخر موسم الربيع الحار "برد العجوز" وسمي بهذا الاسم لأنه يقع في عجز الشتاء أي في آخره.

وأضاف "الزعاق" أنه يُقال أنه سُمي ببرد العجوز نسبة إلى امرأة طاعنة في السن من بني إسرائيل تنبأت بعودة البرد فعاد كما قالت، وقيل أن هناك عجوز شعرت بالدفء فجزت أصواف الغنم فعاد البرد وهلك القطيع بأكمله.