شكرا لمتابعة خبر عن الفئات التي يحق لها طلب الاشتراك اختياريًا في نظام التأمينات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، الفئات التي يحقّ لها طلب الاشتراك اختياريًا في نظام التأمينات.

وقالت المؤسسة، أنَّ الفئات التي يحقّ لها الاشتراك اختياريًا في التأمينات هم: المشتغلون بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطًا تجاريًا صناعيًا أو زراعيًا أو في مجال الخدمات والحرفيون.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى السعوديون العاملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، وكذلك السعوديون العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لم يخضعوا إلزاميًا للنظام.

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أن ذلك بالإضافة إلى كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات ولم تعد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام.