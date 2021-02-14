شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أسرة في الأحساء تروي قصتها في زراعة الجزر الحساوي والمنتجات الزراعية النادرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

برعت أسرة في بلدة المطيرفي شمال الأحساء في زراعة الجزر الحساوي والمنتجات الزراعية النادرة منها السمسم الحساوي والحناء.

وذكر عبدالله الناجم أن أسرته حريصة على ممارسة زراعة هذه المنتجات الزراعية لفوائدها الصحية وكثرة الطلب عليها في الأسواق.

وأضاف جواد الناجم، وفقا لـ"العربية"، أنهم حافظوا على زراعة هذه المنتجات منذ أكثر من 50 عاما.

وأكد أنه مهتم في المحافظة على أندر المنتجات الأحسائية، لافتا إلى أن هذه المهنة لا يمكن التخلي عنها.