شكرا لمتابعة خبر عن طريقة تغيير رقم الجوال في تطبيق توكلنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن طريقة تغيير رقم الجوال في التطبيق الذي يوضح الحالة الصحية وإدارة التصاريح وتقديم الخدمات المتعددة بشراكة القطاع الحكومي.

وأوضح تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أنَّ المواطن والمقيم الذي لديه حساب في أبشر أثناء التسجيل بتوكلنا سيتم اعتماد رقم الجوال الموجود في أبشر.

وأشار التطبيق إلى أنه عند تغيير الرقم لاحقًا في أبشر سوف يتم تعديله في توكلنا عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد في تطبيق توكلنا.