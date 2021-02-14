شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد مدينة الملك عبدالله الطبية كمركز تدريبي لجراحة العمود الفقري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

حصلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مؤخرا لبرنامجي شهادة التخصصات الدقيقة (الزمالة) لجراحة العمود الفقري والطب النفسي الجسدي ليصبح إجمالي برامج شهادة الزمالة المعتمدة للتخصصات الدقيقة ١٣ برنامجاً تدريبياً بالمدينة الطبية.

كما حصلت المدينة الطبية على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية السعودية و هو اعتماد الهيئة للمراكز التدريبية بعد تحقق معايير الاعتماد المؤسسي، مما يمكنها من المشاركة في العملية التدريبية والذي يهدف الى تسخير كافة الامكانات الادارية والتعليمية والسريرية بالمراكز التدريبية لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية (شهادة الاختصاص العام، زمالة التخصص الدقيق أو الدبلوم المهني الصحي)

و شملت برامج شهادة الزمالة (للتخصصات الدقيقة) المعتمدة بالمدينة الطبية كلاً من تخصص الأشعة التداخلية ، أمراض الدم لدى الكبار، طب امراض القلب لدى الكبار، تخدير جراحة القلب المفتوح، العناية الحرجة للكبار، الجهاز الهضمي وأمراض الكبد للكبار، الامراض الصدرية للكبار، أمراض الدم للكبار، الامراض المعدية للكبار، والطب التلطيفي و برنامج القسطرة القلبية التداخلية، الطب النفسي الجسدي، وأخيرا جراحة العمود الفقري.

كما شملت برامج شهادة الاختصاص (العام) كل من تخصص الجراحة العامة، جراحة التجميل، طب التخدير، جراحة القلب، الصيدلة السريرية، الأنف والأذن والحنجرة، طب الطوارئ، طب الأسرة، العناية الحرجة، الطب الباطني، الأحياء الدقيقة، طب الأعصاب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العيون، جراحة العظام، الأشعة التشخيصية، جراحة المسالك البولية، الطب النفسي، طب الأورام الإشعاعي، وأخيرا تخصص الكيمياء الحيوية السريرية.

وبذلك يكون عدد برامج التخصصات الدقيقة ( الزمالة) ١٣ برامجاً، إضافةً إلى ٢٠ برنامج شهادة اختصاص (الاقامة) ليصبح مجمل عدد البرامج الطبية بالمدينة ٣٣ برنامجا طبيا تدريبيا تحتوي على عدد ٢٦٣ مقعدا تدريبيا لطبيب متدرب بمخرجات وصلت لعدد ١٤١ متخرج ممن أنهو فترة التدريب حتى نهاية العام الأكاديمي ٢٠٢٠م

وقد عملت مدينة الملك عبد الله الطبية على دعم تخصصات التمريض والمهن الطبية المساعدة من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة حيث قدمت المدينة الطبية عددًا من البرامج المتنوعة مجال المهن الطبية المساعدة وهي (دبلوم تمريض الأورام، وتمريض العناية المركزة، وتمريض القلب والأوعية الدموية، وتمريض الطوارئ، الترميز الطبي، النسخ الطبي، السكرتارية الطبية،، التروية القلبية، تقنية كهربائية القلب، تخدير جراحة القلب، الاشعة التخصصية للقلب، التعقيم المركزي، سحب الدم، تعقيم طبي، مكافحة عدوى، الترميز الطبي الاكلينيكي. وفي عام 2020 تدرب في هذه البرامج 75 متدرب من مختلف القطاعات وتكللت هذه الجهود بتخرج اخر دفعة من برنامج النسخ الطبي وعدد خريجيها 10 خريجين و التحاق 28 ممرض وممرضة

وقد بدأت الشؤون الأكاديمية في المدينة الطبية العمل على اعتماد عدد من البرامج وفق الضوابط واللوائح الجديدة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ويتوقع ان يبدأ تطبيقها العام المقبل، ومنها برنامج العلاج التنفسي وبرنامج اضطرابات البلع كما وتسعى الى تأسيس برامج أخرى واعتمادها على المستوى الوطني.

وبذلك يكون عدد البرامج التدريبية بمدينة الملك عبدالله الطبية في التخصصات العامة والدقيقة والتمريضية والفنية هو ٥١ برنامجا تدريبيا طبيا ومساعدا طبيا.