140 ألف مستفيد من خدمات عيادات «تطمن» في مكة المكرمة

قدمت عيادات "تطمن" في مكة المكرمة خدماتها لـ 140 ألف مستفيد منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأوضحت "صحة مكة المكرمة" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 7 عيادات، موزعة على عدة مراكز صحية وهي، مركز المنصور، مركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية، مركز حداء، مركز شرائع المجاهدين، مركز ابو عروة بقطاع الجموم، مركز غران بقطاع خليص، مركز الكامل بقطاع الكامل.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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