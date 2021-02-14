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استمرار غلق جميع مراكز «وقت اللياقة» في المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - الشركة تواصل رفع الوعي الصحي

أعلنت شركة لجام للرياضة «وقت اللياقة»، بقاء جميع مراكزها في المملكة، مغلقة بدءًا من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 14 فبراير 2021م ولمدة (20) يومًا إضافيًا قابلة للتمديد.

وأضافت الشركة (في بيان)، إشارة الى قرار الجهات المسؤولة في المملكة العربية تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشي ثانية لفيروس الجديد (COVID-19) في المملكة لمدة (20) يومًا إضافيًا بدءًا من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 14 فبراير 2021م.

ووفق البيان، سوف تستمر الشركة وعبر وسائل التواصل المختلفة في رسالتها لرفع الوعي الرياضي والصحي وتشجيع ممارسة من المنزل، كما أنها بصدد مرحلة تقييم الأثر المالي لإغلاق مراكزها الرياضية، وسيتم الإعلان لاحقًا عن أي مستجدات بهذا الخصوص.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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