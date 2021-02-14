المرور يُذكر مجددًا بغرامة قيادة المركبات في القرى والهجر بدون رخصة

جدد المرور السعودي التذكير، بالغرامة المقررة في حالة قيادة مركبة في القرى أو الهجر من دون رخصة قيادة.

وقال «المرور»، إن قيادة المركبة بدون رخصة قيادة (بشكل عام) مخالفة توقع بشأنها غرامة من ألف إلى ألفي ريال، وهي ذات الغرامة التي تشمل قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف أو سير المركبة بلا لوحة أمامية أو رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة المصرح لهم بالاطلاع عليها، أو قيادة المركبة برخصة قيادة لا تتناسب مع حجمها ونوع استخدامها أو الوقوف على خطوط السكك الحديدية.

كما يتم توقيع ذات الغرامة في حالة، عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة، أو عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة أو عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية، أو قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة أو في حالة سحب الرخصة، وفي حالة ترك أجسام على الطرق لعامة تعرض السلامة العامة للخطر.

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