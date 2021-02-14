خبير أرصاد يتوقع «خارطة تساقط الثلج» نتيجة المنخفض القطبي

توقع خبير الأرصاد عبد الله الحربي، خارطة تساقط الثلج المرتقب، نتيجة تأثير منخفض قطبي محمل بالثلوج والأمطار والرياح النشطة يؤثر على دول شرق المتوسط والأجزاء الشمالية للمملكة.

وأضاف الحربي، عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن المنخفض القطبي (المتوقع) سيكون محملا بالثلوج والأمطار والرياح النشطة يؤثر على دول شرق المتوسط والأجزاء الشمالية للمملكة ويبدأ تأثيره من بعد الغد الثلاثاء بأمطار في منطقة المدينة والأربعاء في منطقة مكة وشرقها وأجزاء من القصيم بينما المناطق الشمالية خاصة شمال غرب تبوك وجنوبه وشمال الجوف موعوده بالثلوج.

وأشار إلى أن المتوقع، مساء الأربعاء، نشاط للرياح السطحية على الأطراف الشمالية مع تقدم خط الأمطار يوم الخميس على الوسطى والشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية وفرص متناثرة على المنطقة الجنوبية الغربية وأجواء باردة على كافة مناطق الشمال تصل إلى درجة الصفر مئوية على الأطراف الشمالية.

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