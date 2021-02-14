السعودية اليوم / اتفاقية تعاون بين جامعة الملك عبدالعزيز والجمعية السعودية لتقويم الأسنان



جدة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

وقعت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي اليوم، اتفاقية تعاون مع الجمعية

وتهدف الاتفاقية إلى بلورة جهود كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي وجمعية تقويم الأسنان في خدمة المجتمع، للوصول إلى آفاق جديدة في رفع نسبة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي .

// انتهى //

12:46ت م

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جدة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسوقعت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي اليوم، اتفاقية تعاون مع الجمعية السعودية لتقويم الأسنان، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ورئيس الجمعية الدكتور محمد بن مرشد الحربي .وتهدف الاتفاقية إلى بلورة جهود كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي وجمعية تقويم الأسنان في خدمة المجتمع، للوصول إلى آفاق جديدة في رفع نسبة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي .// انتهى //12:46ت م0059

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