السعودية اليوم / 137306 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عُمان



مسقط 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 14 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 140 والمنومين في العناية المركزة 39.

// انتهى //

12:35ت م

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مسقط 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 137306 إصابة والوفيات 1542 بنسبة 12ر1% والمتعافين 129054 لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 14 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 140 والمنومين في العناية المركزة 39.// انتهى //12:35ت م0056

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