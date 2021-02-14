السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تنفيذ 4976 جولة ميدانية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية



جيزان 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها الأسبوع الماضي، 4976 جولة رقابية على المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية بمدينة جيزان ومحافظات المنطقة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فايروس

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن الجولات شهدت رصد 725 مخالفة، إلى جانب إغلاق 170 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية، ومصادرة 4734 كيلو جرامًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك، داعياً الجميع إلى عدم التهاون مع المخالفين للتعليمات والإجراءات الاحترازية.

// انتهى //

11:57ت م

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جيزان 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها الأسبوع الماضي، 4976 جولة رقابية على المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية بمدينة جيزان ومحافظات المنطقة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فايروس كورونا وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن الجولات شهدت رصد 725 مخالفة، إلى جانب إغلاق 170 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية، ومصادرة 4734 كيلو جرامًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك، داعياً الجميع إلى عدم التهاون مع المخالفين للتعليمات والإجراءات الاحترازية.// انتهى //11:57ت م0055

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