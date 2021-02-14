السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب تختتم دورة تدريبية في الاختبارات التكيفية متعددة المراحل



الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، وبالتعاون مع البنك الدولي، الدورة التدريبية المكثفة في الاختبارات التكيفية متعددة المراحل (Multistage Testing)، التي افتتحها معالي رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، واستمرت ثلاثة أسابيع.

واشتمل محتوى الدورة التي قدّمها خبراء دوليون متخصصون في الاختبارات التكيفية، وبحضور نحو 30 مشاركًا من منسوبي ومنسوبات الهيئة، على عدد من المحاور، منها: التعريف بالاختبارات التكيفية، وبناؤها، وأساليب تقويمها، وتم التطرق -أيضا- إلى بحوث المحاكاة والبرامج المستخدمة في ذلك.

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11:57ت م

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