السعودية اليوم / أكثر من ستة آلاف مستفيد من خدمات مركز القلب في الجوف



سكاكا 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

قدّم مركز القلب في الجوف خدماته لـ 6568 مريضاً، وذلك خلال عام 2020م.

وأوضحت "صحة الجوف" أن المركز قـام بعمل 1096 إجراءً طبياً، حيث شملت عمليات قلب مفتوح وقسطرة استكشافية، وقسطرة علاجية وتركيب دعامات وقياس ضغط الشرايين، وتخطيط وتصوير قلب عن طريق الصدى "الإيكو" للكبار، وتصوير للقلب عن طريق الصدى "الإيكو" للأطفال.

وبينت أن عدد المنومين خلال نفس الفترة في قسم التنويم بلغ 395 مريضاً, فيما بلغ عدد المنومين في العناية القلبية 717 مريضاً, كما راجع العيادات الخارجية 4360 مراجعاً.

وأضافت أنه جرى مؤخرًا دعم المركز بعدد من الاستشاريين الأكفاء في تخصصات مختلفة في القلب, وذلك ضمن جهودها المتواصلة لرفع مستوى أداء المركز والتوسع في الإجراءات والتدخلات الطبية.

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11:45ت م

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