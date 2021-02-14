

حائل 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

أوضحت "صحة حائل" أن عدد الفحوصات التي أجريت للمتبرعين بالدم بلغ 6381 فحصاً، وذلك خلال العام 2020 م، لافتةً إلى أنه تم استقبال 267 متبرعاً بالدم خلال شهر يناير من العام الحالي 2021م، وذلك من خلال بنوك الدم بمنطقة حائل البالغ عددها 15 بنكا.

وأضافت أنه تم تنفيذ 16 حملة بمنطقة حائل، فيما بلغ عدد وحدات الدم ومشتقاتها التي تم نقلها إلى مستشفيات المنطقة 438 وحدة.

وتحرص صحة حائل على توفير أحدث التقنيات والأجهزة المخبرية المتطورة ذات الكفاءة والجودة العالية، إضافة إلى رفع كفاءة العاملين في مجال المختبرات وبنوك الدم من خلال توفير برامج تدريبية لجميع العاملين فيها وإعداد الملتقيات والندوات العلمية لما فيه من تطوير للكفاءات الصحية، مما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمستفيدين.

// انتهى //

11:43ت م

0051





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إجراء 6381 فحصاً للمتبرعين بالدم في منطقة حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.