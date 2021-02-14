السعودية اليوم / روسيا تسجل 14185 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

سجلت روسيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية 14185 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4071883 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 80126 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي حالات التعافي بلغ 3593101 حالة بعد شفاء 15194 حالة.

// انتهى //

11:30ت م

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موسكو 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسسجلت روسيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية 14185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و430 وفاة.وأفاد مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4071883 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 80126 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي حالات التعافي بلغ 3593101 حالة بعد شفاء 15194 حالة.// انتهى //11:30ت م0047

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