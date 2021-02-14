السعودية اليوم / 111496 مستفيداً من خدمات مستشفى تمير العام



الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

قدم مستشفى تمير العام بمدينة تمير خدماته في العديد من التخصصات الطبية لـ 111496 مستفيداً، خلال العام 2020 م.

وأوضحت "صحة الرياض " أن قسم الطوارئ استقبل 22877 مراجعاً، وأجرى المختبر 41601 فحص مخبري، و 7876 فحصاً شعاعياً، مشيرة إلى أنه تم خلال نفس الفترة 88 عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات الطبية، فيما بلغت عمليات جراحة اليوم الواحد 54 عملية جراحية .

يذكر أن قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لـ 372 مستفيداً، بينما استفاد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية 30340 مستفيداً.

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11:27ت م

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