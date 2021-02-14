

مكة المكرمة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية بمساندة الإدارة العامة للنظافة في إطار جهود أمانة العاصمة المقدسة للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 1618 كيلوجراماً من الخضروات والفواكه، وضبط 14عربة خشبية، وجرى تسليم الفواكه والخضروات بعد التأكد من صلاحيتها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

من جانب آخر واصلت الفِرق الرقابية في بلدية الشرائع الفرعية جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية، وأسفرت الجولات عن مصادرة 638 كيلوجراماً من الخضروات والفواكه، وجرى تسليمها لجمعية إكرام لحظ الطعام بعد التأكد من سلامتها.

وفي السياق ذاته قامت الفِرق الرقابية في بلدية العمرة الفرعية، بحملة رقابية مكثفة على الباعة الجائلين ضمن نطاقها الإشرافي، للحد من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة وأسفرت الحملة عن مصادرة 150 كيلوجراماً من الخضروات والفواكه تم تسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الباعة الجائلين المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، مؤكدةً مواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة والتصدي لكافة الظواهر السليبة.

// انتهى //

11:22ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تصادر أكثر من 2400 كيلو جرام من الخضروات والفواكه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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