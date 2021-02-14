شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 2400 كيلو خضروات وفواكه بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية بمساندة الإدارة العامة للنظافة في إطار جهود أمانة العاصمة المقدسة للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 1618 كيلوجراماً من الخضروات والفواكه، وضبط 14عربة خشبية، وجرى تسليم الفواكه والخضروات بعد التأكد من صلاحيتها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

من جانب آخر واصلت الفِرق الرقابية في بلدية الشرائع الفرعية جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية، وأسفرت الجولات عن مصادرة 638 كيلوجراماً من الخضروات والفواكه، وجرى تسليمها لجمعية إكرام لحظ الطعام بعد التأكد من سلامتها.

وفي السياق ذاته قامت الفِرق الرقابية في بلدية العمرة الفرعية، بحملة رقابية مكثفة على الباعة الجائلين ضمن نطاقها الإشرافي، للحد من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة وأسفرت الحملة عن مصادرة 150 كيلوجراماً من الخضروات والفواكه تم تسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.