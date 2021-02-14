شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يدشن ملتقى توظيف الأيتام «عصامي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ظهر اليوم، الملتقى الافتراضي لتوظيف الأيتام، تحت شعار "عصامي" والذي يستمر لمدة أسبوع بمشاركة جمعيات الأيتام بالمملكة.

ويشارك في دعم هذا الملتقى عدد من الجهات الحكومية والخاصة، منها صندوق الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمجلس التخصصي الفرعي لجمعيات الأيتام، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».