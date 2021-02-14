شكرا لمتابعة خبر عن 6 إجراءات جديدة لتعزيز الثقة في نظام الإفلاس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت مصادر اليوم الأحد آلية عمل أمناء الإفلاس التي أقرتها لجنة الإفلاس ودخلت حيز التنفيز بهدف تعزيز الثقة في إجراءات الإفلاس ، وتتضمن القواعد التالية :

1- إفصاح أمين الإفلاس قبل التعيين وأيضاً الخبير للمحكمة عن أي علاقة بالمدين و الدائن أو أي تعارض للمصالح كأن يكون أمين الإفلاس دائن للمدين أو زوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة .

2- أن يقوم أمين الإفلاس بإداد دراسة خلال 10 أيام لإدارة المهمات تشمل بيانات المدين ، ونوع إجراء الإفلاس ، وجرد أصول التفليسة ، وبيع أصول التفليسة وتوزيع الحصيلة وغيرها من الإجراءات الخاصة بهذا الشأن .

3- أن يقدم الأمين إشعار للمدين بتسلمه مقترح تسوية وقائية وموافقته على طلب التأشير عليه والمدد اللازمة لإجابة كل طرف ، وقواعد أتعاب الأمناء والخبراء ، وغيرها من البنود الهامة ، وفقاً لـ " عكاظ " .

4- يجب على الأمين جرد أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس .

5- يجب على الأمين قبل البدء في بيع أصول التفليسة أن يكون البيع بعد حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية .

6- على الأمين فتح حساب جار مستقل لإيداع حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين ، ويكون الأمين هو المفوض في إدارة الحساب وإغلاقه فور انتهاء الغرض من افتتاحه .