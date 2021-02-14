شكرا لمتابعة خبر عن "تنظيم الكهرباء": 5 شروط يجب توفرها لتركيب منظومة الطاقة الشمسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء اليوم الاحد الشروط التي يجب توفرها لتركيب منظومة الطاقة الشمسية .

وأكدت هيئة تنظيم الكهرباء أنه يجب توفر الشروط التالية لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الصغيرة :

1- أن يكون المتقدم بالطلب مستهلكاً للخدمة الكهربائية

2- أن يكون ممتلك لمنشأة أو يكون منتفعاً بها.

3- أن تكون عملية ربط الطاقة الشمسية آمنة .

4- أن يكون التركيب بالمنشأة بقدرة لا تتجاوز 2 ميجاواط ولا تقل عن 1 كيلو واط .

5- ألا تتجاوز القدرة المجمعة (5) ميغاواط في منشآت لمختلفة للمالك في نفس منطقة الإمداد .