شكرا لمتابعة خبر عن «الزراعة» توضح حقيقة وضع لائحة جديدة لأسواق الماشية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المشرف العام على الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بوزارة البيئة والمياه والزراعة أحمد بن إبراهيم المسيند، اليوم الأحد، على عدم صحة ما تم تداوله في اليومين الماضيين بخصوص وضع لائحة جديدة لأسواق بيع الماشية.

وكان قد قيل أن هناك لائحة جديدة يجب بمقتضاها أن يكون البائع غير موظف، والحصول على شهادة صحية للماشية، إضافة لتسجيل البيع والشراء عن طريق نظام «المواشي».

ومن جانبه، أوضح "المسيند" أن الوزارة لم تحدد حداً أدنى لتملك الموظفين للمواشي، وأن ما تم ذكره بخصوص أنه لا يجوز للموظفين تملك أكثر من 30 رأساً من الأغنام، أو 20 رأساً من الإبل، و15 رأساً من الأبقار، غير صحيح، بحسب صحيفة "عكاظ".