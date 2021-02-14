شكرا لمتابعة خبر عن 111496 مستفيد من خدمات مستشفى تمير العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت "صحة الرياض" أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمستشفى تمير العام بلغ (١١١٤٩٦) مستفيد، وذلك خلال العام 2020 م ، حيث أستفاد ( ٢٢٨٧٧ ) مريض من خدمات الطوارئ والإسعاف فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـعدد (٨٢٨٨) مراجع .

وأبانت أن المستشفى أجرى ( ٤١٦٠١ ) فحص مخبري، و( ٧٨٧٦ ) فحص شعاعي كماتم خلال نفس الفترة إجراء ( ٨٨ ) عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد ( ٥٤ ) عملية جراحية ليصل إجمالي العمليات الجراحية ( ١٤٢ ) عملية جراحية .

كما قدّم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لعدد ( ٣٧٢ ) مستفيد ، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها ٢ مركزين صحيين ( ٣٠٣٤٠ ) مستفيد .