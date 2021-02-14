شكرا لمتابعة خبر عن "تنامي" تطلق برنامج مبادرون 2 بمشاركة 300 مستفيد ومستفيدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

أطلقت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة برنامج "مبادرون" في نسخته الثانية والذي يعنى بتصميم المبادرات التنموية في المجتمع وإنضاج الأفكار في القطاع الثالث.

ودشن رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سعدون السعدون برنامج مبادرون2 الذي حضره أكثر من 300 مشارك "عن بعد"، مؤكدا أهمية هذه البرامج وإسهاماتها الإيجابية على الفرد والمجتمع بتعزيز قدرات ومهارات الأشخاص الإبداعية وقدراتهم على الإلتزام وحل المسؤولية وأنها تتطلع لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وأضاف أن أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء التجمعات وهذا ما يحدث اليوم في كون البرنامج عن بعد، مقدما شكره للقائمين على جمعية "تنامي" التي عودت القطاع على مثل هذه البرامج النوعية والمبتكرة.

ومن جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة "تنامي" ومدرب البرنامج علي بن عبدالله الغانم على أهمية المبادرات لما فيها من كسب المعلومات والمعارف والخبرات والمهارات ومعالجة القناعات، وأضاف على ذلك أن المبادرات التنموية تستهدف فجوة تنموية لتحقيق النماء والإستقرار المجتمعي.

وأكد أن أهمية المبادرات تتمثل في الإسهام الإيجابي في حل المشكلات التي تواجه المجتمع أفراداً وجماعات، استدامة المشروعات المجتمعية وتنميتها وتطويرها، التقدم في المجالات المختلفة وزيادة التنافسية، تعزيز قدرات ومهارات الأشخاص الإبداعية، وقدرتهم على الإلتزام وعلى المسؤولية، وتأثيرها الفعال على التخلص من روتينية الحلول والأعمال.

ويتكون البرنامج الذي يستمر أكثر من شهر من عدة مراحل تشمل التدريب النظري، التدريب التطبيقي، تقديم الاستشارات المتخصصة، استقبال المشاركات، لجنة التحكيم، الحفل الختامي، وتوجد هناك جوائز مالية للمراكز العشرة الأولى.

يُذكر أن الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 807. وتُعد من أوائل الجمعيات المتخصصة في تطوير وتمكين القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية.

وتأصلت جذورها في القطاع الثالث وأثبتت حضورها في تطوير العمل التنموي خلال فترة زمنية وجيزة مستندة على مخزون خبرات وتجارب سنوات طويلة اكتسبها فريق عمل "تنامي".