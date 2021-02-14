«الصحة» تحدد الإجراء المطلوب حال تأخر صدور الإجازة المرضية عن 72 ساعة

حدَّدت وزارة الصحة آلية التواصل معها، في حالة عدم صدور الإجازة المرضية خلال 72 ساعة من توقيت الإصابة.

وقالت الوزارة عبر حسابها «الصحة 937»، بموقع تويتر، إنَّ الإجازات المرضية تصدر للمصابين بشكل تلقائي، في حال لم تصدر الإجازة خلال 72 ساعة من تاريخ الإصابة، يتم التواصل مع الوزارة عبر الرسائل الخاصة أو عبر الاتصال المجاني على الرقم «937».

جاء ذلك ردًا من الوزارة على تساؤل وردها من إحدى المستفيدات قالت فيه: «أريد إجازة مرضية، وأبشر يستلزم توثيق لرقم الجوال وأنا لا يمكنني اتمام التوثيق».

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