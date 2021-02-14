بـ4 خطوات.. هكذا يمكنك تسجيل عقد الإيجار إلكترونيًا عبر أبشر

حدَّدت منصة أبشر خطوات تسجيل عقد إيجار العقارات إلكترونيًا عبر المنصة سواء للمؤجر أو المستأجر أو وكيل عن المستأجر.

وأوضحت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يمكن تسجيل عقد الإيجار للعقارات من خلال تسجيل الدخول لمنصة أبشر ثم اختيار «خدماتي».

ومن ثم الضغط على «خدمات» ثم الضغط على وزارة الإسكان ثم الضغط على «توثيق عقود الإيجار»، وفقًا لمنصة أبشر.

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