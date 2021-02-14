الأرصاد تنبه إلى هطول أمطار وسحب رعدية على 3 مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة جازان تضمن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل (الدائر- فيفا- هروب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، موضحًا أنَّ الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، بمنطقة عسير تضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنّ الحالة تشمل (أبها- المجاردة- النماص- بارق- بلقرن- تنومة- خميس مشيط- محايل)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

ونبّه المركز أيضًا، إلى هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تشمل (الباحة- العقيق- المندق- بلجرشي)، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقّع في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

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