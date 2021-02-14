«الحيزان» يتوقع خريطة المناطق المتأثرة بالرياح خلال الساعات القادمة

توقَّع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، أن يكون طقس اليوم الأحد، مائلًا للدفء نهارًا باردًا ليلًا، محددًا المناطق المتأثرة بالرياح النشطة.

وقال «الحيزان»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ طقس اليوم يكون باردًا إجمالًا وقت الفجر والصباح الباكر؛ مائلا للدفء والاعتدال وسط النهار.

وتابع خبير الأرصاد، أن الرياح متوسطة الحركة في المجمل، وتنشط مع الظهيرة على الغربية وجنوب المدينة وغرب الرياض وغرب القصيم وغرب ووسط حائل، مع فرص لهطول الأمطار على المرتفعات ووسط الغربية والشرق منها والشمال حتى المدينة.

اقرأ أيضًا:

المدينة.. رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد