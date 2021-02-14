السعودية اليوم / 12194 إصابة جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 12194 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 10904940 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 155642 وفاة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 10611731 حالة.

// انتهى //

10:45ت م

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نيودلهي 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسسجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 12194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 92 حالة وفاة .وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 10904940 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 155642 وفاة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 10611731 حالة.// انتهى //10:45ت م0041

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