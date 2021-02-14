السعودية اليوم / الفرق النسائية بفرع وزارة التجارة تحرر 79 مخالفة احترازية وعدم توفر الدفع الإلكتروني برفحاء ومراكزها



رفحاء 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

نفذت الفرق النسائية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية أمس جولات ميدانية على المنشآت التجارية بمحافظة رفحاء والمراكز التابعة لها للتأكد من تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية للحد من انتشار

وحررت الفرق الرقابية النسائية 9 مخالفات لمنشآت أهملت التقيد بالتدابير الصحية المتخذة للحد من انتشار فيروس كوفيد -19, بالإضافة لرصد 70 مخالفة لمحلات لم تقم بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية .

// انتهى //

10:39ت م

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رفحاء 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسنفذت الفرق النسائية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية أمس جولات ميدانية على المنشآت التجارية بمحافظة رفحاء والمراكز التابعة لها للتأكد من تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19 .وحررت الفرق الرقابية النسائية 9 مخالفات لمنشآت أهملت التقيد بالتدابير الصحية المتخذة للحد من انتشار فيروس كوفيد -19, بالإضافة لرصد 70 مخالفة لمحلات لم تقم بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية .// انتهى //10:39ت م0038

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