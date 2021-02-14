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شكرا لقرائتكم ارتفاع أرباح أسمنت ينبع لـ 281 مليون ريال في 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14
ويعود سبب الارتفاع في الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف التمويل، وارتفاع الإيرادات الأخرى.
ارتفاع أرباح أسمنت ينبع لـ 281 مليون ريال في 2020
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة أسمنت ينبع، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 281 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020.
وأوضحت شركة أسمنت ينبع في بيان لها أن هذه الأرباح تأتي مقابل تسجيلها أرباحاً بلغت 257 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 8.9 %.
ويعود سبب الارتفاع في الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف التمويل، وارتفاع الإيرادات الأخرى.
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