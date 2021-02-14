ارتفاع أرباح أسمنت ينبع لـ 281 مليون ريال في 2020

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أسمنت ينبع، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 281 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020.

وأوضحت شركة أسمنت ينبع في بيان لها أن هذه الأرباح تأتي مقابل تسجيلها أرباحاً بلغت 257 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 8.9 %.

ويعود سبب الارتفاع في الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف التمويل، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

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