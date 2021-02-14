الفرنسي كابيتال: 72 ريال سعر الطرح النهائي لأسهم الخريف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، والمدير الرئيسي لسجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية الرئيسي، والمجموعة المالية هيرميس السعودية مدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ 72 ريال للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 6320% من إجمالي الأسهم المطروحة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الجهات المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 7,500,000 سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

وأوضح البيان أنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص 750,000 سهم عادي تمثل نسبة 10 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

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