ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 192.63 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 14 فبراير 2021، وسط ترقب لبداية أسبوع تعاملات المعدن النفيس عالمياً.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 220.15 ريال (58.69 دولار)، مقابل 219.91 ريال (58.64 دولار) في تعاملات أمس.

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 192.63 ريال (51.36 دولار)، مقابل 192.42 ريال (51.31 دولار).

وبلغ سعر الجرام عيار 18 حوالي 165.11 ريال (44.02 دولار)، مقابل 164.93 ريال (43.98 دولار) خلال تعاملات الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، 128.42 ريال (34.24 دولار).

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