السعودية اليوم / بلجيكا تسجّل 1895 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1895 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 737115 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 21634 حالة وفاة.

// انتهى //

09:29ت م

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بروكسل 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1895 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 35 وفاة.وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 737115 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 21634 حالة وفاة.// انتهى //09:29ت م0031

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