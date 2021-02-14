المملكة السعودية تواجه انتشار كورونا بـ4 إجراءات صارمة

محمد الفلاح - الأحد 14 فبراير 2021

أعلنت السعودية تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يوما بدءا من العاشرة، مساء اليوم الأحد، قابلة للتمديد، في إطار جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إن "الإجراءات تم اتخاذها بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، ولأهمية تكثيف الجهود لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي"، وفقا للعين.

وأضاف أن ذلك يأتي "مع وجود مؤشرات على التراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة".

وأوضح أن الغرض من الإجراءات "المحافظة على الصحة العامة للمجتمع، ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات، وتحقيق السيطرة المثلى على الوضع الوبائي، وإتمام دورتين وبائيتين كاملتين من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، حسب متطلبات الوضع الوبائي".

وتشمل الإجراءات، منع التجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية لأكثر من 20 شخصاً، وإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق السينمات ومراكز التسوق والترفيهية وأماكن الألعاب والمراكز الرياضية، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.

ونوَّه المصدر إلى أهمية التزام الجميع بذلك، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى الواردة في البيان السابق، الخاصة بالمناسبات، والاجتماعات، والتجمعات، والحفلات، والجنائز.

ولفت إلى أن "جميع الإجراءات الاحترازية المشار إليها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة".