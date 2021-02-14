تنظيم الكهرباء توضح آلية تركيب خدمة الطاقة الشمسية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عن آلية وخطوات وشروط التركيب والحصول على تقنيات وخدمات منظومة الطاقة الشمسية.

وأوضحت الهيئة، رداً على سؤال مغرد قال فيه: “أين يتم طلب خدمة الطاقة الشمسية؟ وكم تأخذ من الوقت حتى توصيل الخدمة”. أنه يمكن التقدم بطلبكم بشأن منظومات الطاقة الشمسية إلى مقدمي خدمة التوزيع.

وأضافت “يمكن أيضا الاطلاع على الفقرة الثامنة من وثيقة الإطار التنظيمي (عملية ربط منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة من خلال الرابط التالي http://shamsi.gov.sa/)”.

شروط تركيب المنظومة

وأوضحت الهيئة الشروط المطلوبة لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الصغيرة كالتالي:

• أن تكون مستهلكاً للخدمة الكهربائية

• أن تمتلك المنشأة أو تكون منتفعاً بها

• أن يكون التركيب في منشأتك بقدرة لا تتجاوز (2) ميغاواط ولا تقل عن (1) كيلو واط.

• أن تكون عملية ربط الطاقة الشمسية آمنة

• أن لا تتجاوز القدرة المجمعة (5) ميغاواط في منشآت لمختلفة للمالك في منطقة إمداد تابعة لإدارة كهرباء واحدة.



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