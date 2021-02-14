شكرا لقرائتكم خبر عن «التكتك» لنقل المسنين البريطانيين لمراكز التطعيم ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - على رغم أن «التكتك» ينتشر وجوده بكثافة في الشرق الأقصى، وفي بعض الدول العربية؛ إلا أنه أضحى وسيلة نقل لا غنى عنها في بريطانيا، خصوصاً للمسنين الذين يصعب عليهم قطع مسافات طويلة للوصول إلى مراكز التطعيم. وقررت شركة «تُكتُك تايم» البريطانية التي تملك أسطولاً من «التُكتك» لنقل السياح أن تضع أسطولها في خدمة المسنين في بريطانيا، خلال هذه الظروف الصحية البالغة التعقيد، من دون مقابل مالي! وقالت مديرة الشركة لورين نيدرلاغ إن سائقي سيارات التكتك التابعة لها قرروا تكريس خدماتهم لمساعدة المسنين في مقاطعة بيمبروكشاير.

