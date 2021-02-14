وزارة الصحة: لقاحات جديدة ضد كورونا تحت التقييم

كشفت وزارة الصحة أن هيئة الغذاء والدواء في المملكة تقوم حاليًا بتقييم عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة الاستعداد للتوسع السريع في عملية التطعيم في مختلف مناطق المملكة والتي تسير بوتيرة عالية.

وأضافت أن اللقاحات المعتمدة حاليًا في السعودية أو تلك التي يتم تقييمها حاليًا مجازة للاستخدام بدءًا لمن تخطى عمر الـ16 أو الـ18 عامًا، بحسب «العربية».

وأوضحت أنه تتم جدولة مواعيدها حسب «فئات الأولوية» المقرة في «الإستراتيجية الوطنية للتحصين من فيروس كورونا المستجد».

يُذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة كان قد أكد في مطلع الشهر الحالي أن الوزارة ستوفر لقاحات كورونا من مصادر مختلفة بكميات كبيرة، موضحًا أن المملكة من أوائل دول العالم التي بدأت في إعطاء اللقاحات في 17 ديسمبر الماضي.