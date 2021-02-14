«الأرصاد» عن طقس الأحد: سحب وأمطار رعدية على 5 مناطق بالمملكة

توقّع «المركز الوطني للأرصاد»، الأحوال الجوية ليوم غد الأحد، لافتًا إلى تكوّن سُحب وهطول أمطار رعدية، على 5 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، قال «المركز»: بمشيئة الله تعالى، يُتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «الباحة ومكة المكرمة»؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات «جازان وعسير».

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر «مركز الأرصاد»، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة تتراوح بين 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج.

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